Una ricercatrice italiana, specializzata in sessuologia, ha dedicato gli ultimi anni allo studio delle reazioni cerebrali durante l’orgasmo. Dopo aver condotto ricerche all’estero, è tornata in Italia e ha avviato un progetto che analizza i cambiamenti neurologici in soggetti durante l’esperienza orgasmica. La sua equipe è l’unica al mondo a raccogliere questo tipo di dati, contribuendo a comprendere meglio i processi coinvolti.

Negli anni Sessanta gli studiosi statunitensi William Masters e Virginia Johnson definirono la risposta sessuale umana come un processo fisiologico a quattro fasi: eccitazione, plateau, orgasmo e risoluzione. All’epoca fu una rivoluzione, basata però sull’osservazione di cambiamenti corporei. Da allora pochissimi studi al mondo hanno indagato il ruolo del cervello, come spiega Celeste Bittoni, sessuologa e ricercatrice postdoc all’Università di Padova. «Conosciamo i meccanismi di tantissimi eventi fisiologici ma ancora non sappiamo cosa succede effettivamente nel cervello quando le persone hanno un orgasmo, si sentono eccitate sessualmente o durante la stimolazione genitale, piacevole o meno che sia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Celeste Bittoni, sessuologa e ricercatrice a Padova: «Studio quello che succede nel cervello quando abbiamo un orgasmo. Siamo l’unico laboratorio al mondo a raccogliere questo tipo di dati»

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