Perché sugli sci sottovalutiamo il pericolo? Ecco cosa succede al nostro cervello quando siamo in alta quota e al freddo
La passione per lo sci spinge molti a salire in montagna anche in condizioni di freddo e alta quota. Ma spesso sottovalutiamo i rischi e il nostro cervello reagisce in modo diverso rispetto a quanto pensiamo. Durante le uscite invernali, non sempre ci rendiamo conto di quanto possa essere pericoloso, e sono proprio gli errori più comuni a portare a incidenti. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno riacceso l’interesse per le montagne, ma è importante ricordare che la sicurezza non va mai trascurata.
La stagione sciistica è ancora in corso e, mentre l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 riporta le montagne al centro dell’attenzione, migliaia di persone continuano a frequentare le piste ogni fine settimana. Sport amatissimo, dal punto di vista della salute, lo sci è soprattutto un’attività che espone l’organismo a condizioni peculiari: freddo, quota, velocità, fatica. Negli ultimi giorni la cronaca ha registrato incidenti gravi sulle piste, dall’uomo rimasto ferito all’Abetone al giovane sciatore morto a soli 21 anni dopo un impatto contro un albero a Courmayeur. Non si tratta di eventi rari o marginali: ogni anno, sulle piste italiane, si verificano oltre 30.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina
Cosa succede davvero al nostro cervello dopo le abbuffate di Natale
Cosa sono i sogni lucidi e cosa succede al cervello quando ti accorgi di stare sognando mentre dormi
Molti si sono trovati a un certo punto a rendersi conto di stare sognando nel bel mezzo della notte.
Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina
Perché sugli sci sottovalutiamo il pericolo? Ecco cosa succede al nostro cervello quando siamo in alta quota e al freddoOltre 30.000 incidenti ogni anno sulle piste italiane raccontano un rischio tutt’altro che marginale. Studi di neuroscienze e fisiologia mostrano che condizioni tipiche dello sci (quota, freddo, veloc ... open.online
C'è una forma di energia pulita, rinnovabile e assolutamente gratuita che troppo spesso sottovalutiamo: il calore umano. Antonio Curnetta lollò - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.