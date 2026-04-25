Celebrazioni in anticipo e un discorso da 8 marzo | il 25 aprile pordenonese

In vista del 25 aprile, il Comune di Pordenone ha organizzato celebrazioni anticipate e ha previsto un discorso speciale in occasione dell'8 marzo. La ricorrenza della Liberazione rappresenta un momento delicato per le autorità locali, che hanno deciso di anticipare le manifestazioni ufficiali. Questa scelta ha suscitato alcune reazioni nella comunità, evidenziando il carattere particolare di questa data per la città.

Ricorrenza difficile da digerire, il 25 Aprile, festa della Liberazione, per le istituzioni cittadine. Sindaco, parlamentare, europarlamentare e persino un ministro, tutti imbarcati sul galeone di Fratelli d'Italia partito che - si sa bene - con la Resistenza non ha fatto ancora i conti. E così.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Investito da un monopattino durante le celebrazioni del 25 aprile: paura per l’assessore PiemonteseBrutta avventura, questa mattina, per l’assessore regionale Raffaele Piemontese, presente a Piazza Italia in occasione della manifestazione del 25... 25 Aprile, il programma delle celebrazioni a PerugiaIn occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo il Comune di Perugia ha organizzato sabato 25 aprile... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Festa il 25 aprile, fra cortei, spettacoli e concerti; Festa della Liberazione nel Mantovano tra caccia al tesoro e mostre; 2 giugno a Milano: cosa fare per la Festa della Repubblica; Scuola, la Puglia torna in classe il 17 settembre: ecco il nuovo calendario 2026/2027. Ponti e festività. gonews.it. . A Vinci le celebrazioni per il 25 Aprile. Anpi dona al Comune un’opera d’arte: sii chiama ‘Orizzonte umano’, dell’artista Alessio Londi, ed è stata installata a Sovigliana https://www.gonews.it/p=1359996 - facebook.com facebook Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha condiviso sui social un video della piazza gremita di cittadini per le celebrazioni del 25 aprile. “Sempre dalla stessa parte ci troverai. Buon 25 aprile Bologna”, il messaggio che accompagna le immagini, in cui la folla c x.com