Celebrazioni del 25 Aprile il sindaco di Pisa Conti | Dobbiamo essere esempio di democrazia

Stamattina a Pisa si è tenuta la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione, evento che si ripete ogni anno. La commemorazione si è svolta come da tradizione, coinvolgendo autorità e cittadini. Il sindaco ha partecipato alla cerimonia e ha commentato l'importanza di essere esempio di democrazia. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e memoria collettiva.

Si è svolta stamani a Pisa, come da tradizione, la cerimonia commemorativa dell'81° anniversario della Liberazione. Il programma della giornata, organizzata dal Comune di Pisa insieme a Provincia di Pisa, Prefettura e sezione Anpi di Pisa, ha visto la partecipazione delle istituzioni e delle sue.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Celebrazioni per il 25 Aprile a Pisa con dedica a Fausta Giani CecchiniSi svolgerà sabato 25 aprile la cerimonia commemorativa dell'81° anniversario della Liberazione. 25 Aprile a Forlì, il sindaco ai ragazzi: "Abbiate cura di trasmettere un senso di pace e democrazia"In tanti in piazza Saffi per le celebrazioni dell’81esimo anniversario della Liberazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 aprile, il programma delle celebrazioni per la Liberazione; Celebrazione del 25 Aprile a Mirano: cerimonia per l'81° anniversario della Liberazione e percorso culturale (R)esistenze 2026 Repubblica Femminile Plurale; 25 aprile - il programma delle celebrazioni di sabato in piazza Napoleone a Lucca; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia. Il 25 Aprile nel Levante, celebrazione speciale in Val Cichero: Il Casone dello Stecca, luogo simbolo della ResistenzaChiavari – Sono cominciate la sera del 24 aprile le celebrazioni del 25 Aprile nel Tigullio e Golfo Paradiso. A Chiavari 25 Aprile con polemica. Sul palco della celebrazione. Anpi non ha dimenticato c ... ilsecoloxix.it 25 aprile: Mattarella a San Severino marche: 'Ora e sempre Resistenza! La pace come diritto per ogni persona e per ogni popolo'Il presidente in mattinata ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria, poi ha partecipato alle celebrazioni nella cittadina marchigiana. Meloni: 'Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione f ... ansa.it #Mattarella a San Severino Marche per le celebrazioni del #25aprile. Calorosa accoglienza in città marchigiana, omaggio a Monumento Caduti - #liberazione #festadellaliberazione #Resistenza - facebook.com facebook #Mattarella a San Severino Marche per le celebrazioni del #25aprile. Calorosa accoglienza in città marchigiana, omaggio a Monumento Caduti - #liberazione #festadellaliberazione #Resistenza x.com