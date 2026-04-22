Celebrazioni per il 25 Aprile a Pisa con dedica a Fausta Giani Cecchini

Sabato 25 aprile si terrà la cerimonia per l'81° anniversario della Liberazione a Pisa. L’evento è organizzato dal Comune, dalla Provincia, dalla Prefettura e dalla sezione locale dell’Anpi. La giornata inizierà alle 9 con una serie di iniziative commemorative, tra cui una dedica speciale a Fausta Giani Cecchini. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni e rappresentanti locali.

Si svolgerà sabato 25 aprile la cerimonia commemorativa dell'81° anniversario della Liberazione. Il programma della giornata, organizzata dal Comune di Pisa insieme a Provincia di Pisa, Prefettura e sezione Anpi di Pisa, prevede alle ore 9.30 in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù la deposizione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate 25 Aprile, il programma delle celebrazioni a PerugiaIn occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo il Comune di Perugia ha organizzato sabato 25 aprile... Comunità Ebraica assente alle celebrazioni del 25 Aprile: la data coincide con lo Shabbat. “Ma il giorno della Liberazione è casa nostra”La Comunità Ebraica di Milano non parteciperà ufficialmente alle celebrazioni del 25 aprile 2026.