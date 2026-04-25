Celebrazioni del 25 aprile Guerra | Difendere questa data mai metterla in discussione

In occasione del 25 aprile, la città di Parma celebra la giornata con manifestazioni e cerimonie ufficiali. Un rappresentante locale ha ricordato come la Resistenza abbia portato alla libertà, alla repubblica e alla Costituzione, sottolineando l'importanza di mantenere viva questa data senza mai metterla in discussione. Le celebrazioni si svolgono nel rispetto delle tradizioni, con l’obiettivo di rafforzare il ricordo di quegli eventi e il loro significato per la storia italiana.

“La Resistenza ci ha dato la libertà, la repubblica, la Costituzione. Come ogni 25 aprile, la Parma antifascista ne fa memoria e promessa di impegno”. Con questo post sul suo profilo Facebook, il sindaco di Parma Michele Guerra saluta una piazza Garibaldi gremita per le celebrazioni dell'81°.🔗 Leggi su Parmatoday.it Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Comunità Ebraica assente alle celebrazioni del 25 Aprile: la data coincide con lo Shabbat. “Ma il giorno della Liberazione è casa nostra”La Comunità Ebraica di Milano non parteciperà ufficialmente alle celebrazioni del 25 aprile 2026. Celebrazioni del 25 aprile: tutte le modifiche alla viabilitàIn occasione delle manifestazioni celebrative del 25 aprile, sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile, il programma delle celebrazioni per la Liberazione; Celebrazione del 25 Aprile a Mirano: cerimonia per l'81° anniversario della Liberazione e percorso culturale (R)esistenze 2026 Repubblica Femminile Plurale; 25 aprile - il programma delle celebrazioni di sabato in piazza Napoleone a Lucca; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia. Celebrazioni del XXV Aprile, contestazioni ProPal contro l'associazione Italia-Israele (che se ne va), Carnevali e GafforelliIn mattinata il via al programma, alla presenza di tanti bergamaschi e rappresentanti del mondo della politica cittadina e provinciale ... bergamo.corriere.it Genova, migliaia di persone al corteo per le celebrazioni del 25 AprilePrima del corteo si è svolta la cerimonia nel cimitero di Staglieno, con la deposizione delle corone ai caduti ... ilsecoloxix.it Durante le celebrazioni del 25 aprile, Vito Leccese, sindaco di Bari, ha cantato “Bella ciao” con l’associazione Partigiani d’Italia - facebook.com facebook 25/4/26.Le celebrazioni del 25 aprile a Chioggia iniziano alle 10.45 in rivetta Vigo,poi in centro e frazioni. Quest'anno non ci sarà la messa-come invece in tutti gli altri comuni-in suffragio delle vittime del periodo della Resistenza ricordate però stamane in catte x.com