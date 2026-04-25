Celebrato l’81° anniversario della Liberazione a Bagnacavallo e nelle frazioni

A Bagnacavallo si è tenuta una cerimonia per commemorare l’81° anniversario della Liberazione, coinvolgendo sia il centro che le frazioni del comune. La giornata si è svolta con diverse iniziative pubbliche e momenti di riflessione, rispettando la tradizione di ricordare un evento storico importante per la comunità. La celebrazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

Bagnacavallo ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione, nel capoluogo e in tutte le frazioni. A Bagnacavallo la mattinata si è aperta al Sacrario dei Caduti con la Messa, seguita dal corteo e dalla deposizione della corona al monumento ai Caduti. In piazza della Libertà si è poi svolto il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Parma ha celebrato l’81° Anniversario della Liberazione Anniversario della Liberazione: si comincia con gli eventi nelle frazioni. Il programmaCalendario ricco di iniziative e cerimonie in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cologno Monzese celebra l'81° Anniversario della Liberazione; Pistoia celebra il 25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione; Impruneta celebra l'81° Anniversario della Liberazione; Como celebra l’81° Anniversario della Liberazione. VIDEO | Ravenna celebra l’81° anniversario della LiberazioneIn piazza del Popolo, si è tenuta la cerimonia istituzionale con la deposizione delle corone alla lapide dei partigiani caduti per la liberazione dal nazifascismo ... ravennatoday.it Sassuolo ha celebrato oggi l’81mo anniversario della LiberazioneSassuolo ha celebrato oggi l’81° anniversario della Liberazione, una ricorrenza che, anno dopo anno, si conferma pilastro identitario per la città. La mattinata ha preso il via alle ore 9,30 presso la ... sassuolo2000.it Studio 100. . Anche Taranto ha celebrato questa mattina l’anniversario della Liberazione d’Italia Durante la cerimonia ufficiale, è stata deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti, in Piazza della Vittoria. Il servizio di Maria Cristina Mastrangelo - facebook.com facebook 21 aprile, Natale di #Roma in Ambasciata: abbiamo celebrato insieme i 2779 anni della città eterna e il suo legame speciale con Tokyo: un sodalizio che oggi arricchisce il nostro Partenariato Strategico, tra innovazione urbana e profonde radici x.com