Celebrato l’81° anniversario della Liberazione a Bagnacavallo e nelle frazioni

Da ravennatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagnacavallo si è tenuta una cerimonia per commemorare l’81° anniversario della Liberazione, coinvolgendo sia il centro che le frazioni del comune. La giornata si è svolta con diverse iniziative pubbliche e momenti di riflessione, rispettando la tradizione di ricordare un evento storico importante per la comunità. La celebrazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

Bagnacavallo ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione, nel capoluogo e in tutte le frazioni. A Bagnacavallo la mattinata si è aperta al Sacrario dei Caduti con la Messa, seguita dal corteo e dalla deposizione della corona al monumento ai Caduti. In piazza della Libertà si è poi svolto il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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