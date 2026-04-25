Parma ha celebrato l’81° Anniversario della Liberazione

A Parma, questa mattina, si sono svolte diverse iniziative per commemorare l’81° anniversario della Liberazione. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni, con momenti di cortei e cerimonie pubbliche. Le attività si sono concentrate nel centro cittadino, coinvolgendo scuole e associazioni locali. La commemorazione si è conclusa nel pomeriggio con un corteo che si è snodato lungo le vie principali della città.

con una serie di iniziative che hanno preso avvio in mattinata.Comune di Parma, Provincia di Parma insieme al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile hanno approntato un ricco programma di eventi, iniziato questa mattina partendo dal.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Parma celebra l’81° Anniversario della Liberazione: tutti gli appuntamenti per il 25 aprileIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, la giornata di sabato 25 aprile sarà scandita da una serie di appuntamenti istituzionali e... Memoria e impegno civile per l'81° anniversario della LiberazioneOggi, 25 aprile, la città di Verona rafforza la memoria collettiva celebrando l’81° anniversario della Liberazione con un programma istituzionale che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Parma celebra l’81° Anniversario della Liberazione, gli appuntamenti del 25 aprile; Parma celebra l'81° Anniversario della Liberazione, gli appuntamenti del 25 aprile; 25 aprile a Fidenza, oggi la città ha accolto la Colonna della libertà; 25 aprile 2026, gli eventi a Reggio e provincia per la Festa della Liberazione. Oggi 81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Diverse le celebrazioni dei caduti della Resistenza lungo tutta la penisola.Diverse le celebrazioni lungo tutta la penisola. L’omaggio di Mattarella all’Altare della Patria. Contestazioni pro Pal a Bologna e Palermo ... repubblica.it 25 aprile, festa della Liberazione: ecco perché è tanto importante e merita di essere celebrataIl 25 aprile è la Festa della Liberazione, la ricorrenza che segna la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista in Italia. È il simbolo della vittoria della Resistenza, il movimento formato ... donnamoderna.com Varese celebra l’81° anniversario della Liberazione con corteo, orazione ufficiale e spettacolo serale. - facebook.com facebook Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione x.com