Vespe strade e memoria | il Ponte che tiene insieme tutto

A Ponte Buggianese si svolge regolarmente un raduno di motori che richiama abitualmente appassionati e residenti. Le strade si riempiono di veicoli in movimento e di persone che tornano per condividere questa tradizione. La comunità locale si ritrova ogni anno, mantenendo viva una consuetudine che si tramanda nel tempo, senza bisogno di contare le presenze o sottolineare i numeri.

A Ponte Buggianese il raduno non è un evento ma un’abitudine ben riuscita: motori che girano, persone che tornano e una comunità che, anno dopo anno, continua a riconoscersi senza bisogno di contare quanti sono. Se una domenica mattina può trasformarsi in racconto, allora il XI Raduno in Vespa al.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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