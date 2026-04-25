San Giovanni celebra il 25 aprile la sindaca | Ricorrenza che ancora oggi parla ed è preziosa in ciò che rappresenta

A San Giovanni si è svolta una cerimonia in piazza per celebrare il 25 aprile. La sindaca ha partecipato all’evento e ha sottolineato che questa giornata continua ad avere un significato importante. Durante l’iniziativa sono state deposte corone e si sono svolti discorsi pubblici per ricordare la ricorrenza. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali.

San Giovanni celebra il 25 aprile con una cerimonia in piazza nel corso della quale la sindaca, Michela Bertuccioli, ha ricordato come questa sia una "Ricorrenza che ancora oggi parla ed è preziosa in ciò che rappresenta". Nel suo discorso la prima cittadina ha spiegato che “Ci ritroviamo per.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate San Marco e il 25 aprile: il patrono che può unire ciò che la storia ha diviso senza cancellarne il significato civileIl calendario italiano custodisce talvolta coincidenze che sembrano casuali, ma che possono diventare occasioni di riflessione profonda. 25 aprile, non solo Liberazione: oggi si celebra anche San Marco EvangelistaTra storia, fede e tradizioni popolari, il 25 aprile unisce memoria civile e ricorrenza religiosa dedicata al patrono di Venezia 25 aprile, non solo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa patronale e infiorata di San Giovanni in Val Graveglia; Reina: le vocazioni fioriscono se si comunica solo Cristo, non sé stessi; San Giovanni celebra il 25 Aprile e ricorda l’eccidio di Santa Lucia; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni. San Giovanni Rotondo (FG), il cardinale Parolin celebra i 70 anni di Casa Sollievo della SofferenzaSan Giovanni Rotondo (FG), il 5 maggio il cardinale Pietro Parolin presiederà la Concelebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza. Corteo con l’urna della reliquia di San Pio alle 9.30. trmtv.it San Giovanni Gualberto, 12 luglio 2025/ Oggi si celebra il monaco benedettino Patrono del Corpo ForestaleIl 12 luglio si ricorda, secondo il Martirologio Romano, San Giovanni Gualberto, fondatore della Congregazione Vallombrosana, una compagnia di monaci che si ispira a San Benedetto e la cui ... ilsussidiario.net San Giovanni a Piro: il futuro del Comune si decide tra continuità e cambiamento. Le urne si apriranno il 24 e 25 maggio e la sfida elettorale è ormai ufficiale: sarà una corsa a due. Da una parte il Sindaco uscente Ferdinando Palazzo, che torna in camp - facebook.com facebook Il tradizionale concerto di Roma, in piazza San Giovanni, quest'anno è dedicato al tema 'Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale'. x.com