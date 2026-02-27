Vigili del fuoco festa per l' 87esimo anniversario | Identità forte e radicata orgogliosi della nostra storia | FOTO E VIDEO

I vigili del fuoco hanno festeggiato il loro 87esimo anniversario con un evento pubblico, accompagnato dallo slogan

?L'ottantasettesimo anno di attività del corpo è stato celebrato con lo slogan "Lì dove serve". Una data che da quest'anno diventa il punto di riferimento per tutti i reparti d'Italia, coincidente con il regio decreto che nel 1939 unificò i vecchi corpi comunali sotto il ministero dell'Interno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Temi più discussi: Festa istituzione del Corpo dei Vigili del Fuoco al comando di Modena; Fondazione vigili del fuoco: la sfilata del Corteo Storico; Venerdì 27 prima festa del corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Gli 87 anni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La loro nuova Festa, nel giorno dell’istituzione del Corpo.

Sanremo: elicottero vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemicaPremio alla carriera e standing ovation ieri sera al Festival di Sanremo per Giulio Rapetti, in arte Mogol. Lo storico paroliere è poi ripartito con la moglie per Roma dove oggi partecipa alla festa d ... rainews.it

Elicottero dei vigili del fuoco riporta Mogol da Sanremo a Roma. Piantedosi: Polemica strumentaleIl paroliere, dopo il premio alla carriera ricevuto al Festival di Sanremo, aveva un impegno a Roma con la festa dell'istituzione del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. La replica del Ministro sull ... rainews.it

Il viaggio nell'elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato "benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti". Così Giulio Rapetti, in arte Mogol, a margine della prima festa commemorativa dell'istitu - facebook.com facebook

Oggi celebriamo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: da 87 anni donne e uomini in prima linea con coraggio, professionalità e spirito di sacrificio per proteggere l’Italia. Grazie a tutti i Vigili del Fuoco. x.com