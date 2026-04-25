Cecilia Rodriguez e la lite con Belen | Non le ho parlato per mesi ero arrabbiata con il mondo

Durante un episodio del podcast condotto da Giulia Salemi, la modella ha raccontato di aver trascorso diversi mesi senza parlare con la sorella maggiore, a causa di incomprensioni e del suo stato di rabbia. Ha spiegato di essere rimasta arrabbiata con il mondo in quel periodo e di aver vissuto un momento di distanza dalla famiglia. La conversazione si è concentrata sul periodo di tensione tra le due sorelle.

Ospite del podcast di Giulia Salemi, la modella ha ripercorso il periodo di gelo vissuto con la sorella maggiore lo scorso anno, nato a causa di alcune incomprensioni. E sulle difficoltà di gestire il confronto costante: "In alcuni momenti, per la mia famiglia esisteva solo lei".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Crisi con Ignazio Moser e lite con Belen? Cecilia Rodriguez racconta la veritàCecilia Rodriguez, ex volto del Grande Fratello Vip, torna a parlare di Ignazio Moser e Belen Rodriguez nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia... Cecilia Rodriguez racconta la lite con Belen. E svela la verità sulla crisi con Ignazio MoserCecilia Rodriguez torna a parlare della lite con Belen Rodriguez e del periodo di lontananza fra le due sorelle. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dopo tre anni, Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sui gossip (e sui problemi) con Ignazio Moser; Cecilia Rodriguez incontra l'ex di Belen in un parco; Cecilia Rodriguez racconta la lite con Belen. E svela la verità sulla crisi con Ignazio Moser; Cecilia Rodriguez svela la verità sulla crisi con Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez e la lite con Belen: Non le ho parlato per mesi, ero arrabbiata con il mondoOspite del podcast di Giulia Salemi, la modella ha ripercorso il periodo di gelo vissuto con la sorella maggiore lo scorso anno, nato a causa di alcune ... fanpage.it Cecilia Rodriguez racconta la lite con Belen. E svela la verità sulla crisi con Ignazio MoserCecilia Rodriguez racconta la lite con la sorella Belen a Giulia Salemi. E svela la verità sulla crisi con Ignazio Moser ... dilei.it «Ci amiamo tanto, anche se siamo molto diverse». Cecilia Rodriguez riassume così il rapporto con sua sorella Belen, dopo mesi in cui si è parlato di incomprensioni tra le due. Ospite al podcast di Giulia Salemi, Cecilia ha deciso di chiarire la situazione, lascia - facebook.com facebook