Cecilia Rodriguez ha raccontato recentemente del litigio avvenuto con Belen Rodriguez, parlando anche del periodo in cui le due sorelle si sono allontanate. La modella ha fornito dettagli sulla discussione e sulle circostanze che hanno portato alla separazione temporanea. Inoltre, ha condiviso alcune informazioni sulla crisi con il suo attuale compagno, Ignazio Moser, offrendo una versione dei fatti riguardo alle difficoltà vissute.

Cecilia Rodriguez torna a parlare della lite con Belen Rodriguez e del periodo di lontananza fra le due sorelle. Un momento difficile che aveva visto, qualche mese fa, le Rodriguez al centro del gossip anche per via di una presunta lite dell’influencer con il marito Ignazio Moser. Cecilia racconta la lite con Belen Rodriguez. Ospite di Non lo faccio per mod a, il podcast di Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez si è raccontata senza filtri, parlando anche della discussione che qualche tempo fa l’aveva portata ad allontanarsi da Belen Rodriguez. Sui motivi della lite si era parlato a lungo. Alcuni avevano riferito di un allontanamento causato dalla delusione di Cecilia per non aver sentito vicino la sorella durante la sua gravidanza, altri avevano affermato che alla radice del problema c’erano delle tensioni fra Belen e Ignazio Moser.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cecilia Rodriguez racconta la lite con Belen. E svela la verità sulla crisi con Ignazio Moser

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