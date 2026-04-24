Crisi con Ignazio Moser e lite con Belen? Cecilia Rodriguez racconta la verità

Cecilia Rodriguez, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha recentemente affrontato nuovamente le vicende legate a Ignazio Moser e Belen Rodriguez durante un episodio del podcast condotto da Giulia Salemi. La modella ha condiviso dettagli riguardanti una crisi tra lei e Moser, oltre a chiarimenti su una lite con Belen. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate nel contesto di una conversazione più ampia sulla loro storia.

Cecilia Rodriguez, ex volto del Grande Fratello Vip, torna a parlare di Ignazio Moser e Belen Rodriguez nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi. Durante l’intervista, la modella ha affrontato alcune delle voci più discusse degli ultimi mesi, dalla presunta crisi con il compagno alla lite con la sorella. Belen Rodriguez lancia una nuova frecciatina a Stefano De Martino Le critiche a Cecilia Rodriguez sul tema “raccomandata”. Tra i temi affrontati da Cecilia Rodriguez c’è anche quello delle critiche ricevute nel corso della sua carriera. In particolare, la definizione di “raccomandata” è una delle accuse che più la colpisce. Nel.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Cecilia Rodríguez: sex toys, gravidanza e la verità su Belén | Non lo faccio x moda

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