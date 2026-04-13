Un' altra flotilla verso Gaza | sabato la partenza da Venezia

Una nuova “global sumud flotilla” sta partendo verso Gaza, da diversi porti del Mediterraneo. Come nel settembre 2025, l'obiettivo è portare aiuti ma anche attenzione mediatica alla situazione nella striscia, dove nonostante una fragile tregua la situazione umanitaria continua ad essere.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Partenza Flotilla verso Gaza rinviata per maltempoLa nuova Flotilla per Gaza ha lasciato simbolicamente il Port Vell di Barcellona nel pomeriggio, ma l'inizio del viaggio è stato rinviato di uno e...

Altra sfida ad Israele della Flotilla verso Gaza. Riparte la lagna dei ProPal“Saranno almeno 100 barche e navi a partire, e questa volta la missione coinvolgerà più di 3mila persone via mare e via terra”.