Partenza Flotilla verso Gaza rinviata per maltempo

Nel pomeriggio, una nave ha lasciato simbolicamente il Porto Vecchio di Barcellona per dirigersi verso Gaza, ma il viaggio previsto è stato posticipato di uno e due giorni a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La partenza, originariamente programmata, è stata rinviata a causa del maltempo, che ha impedito la partenza nei tempi stabiliti. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali modifiche al piano di navigazione o sui prossimi step della missione.

La nuova Flotilla per Gaza ha lasciato simbolicamente il Port Vell di Barcellona nel pomeriggio, ma l'inizio del viaggio è stato rinviato di uno e due giorni a causa del maltempo. Gli organizzatori hanno assicurato che i mezzi si sposteranno all'interno del porto catalano verso altre strutture portuali per "motivi di sicurezza". "In questa flotilla ci sono persone tenaci e persistenti, che non solo porteranno aiuti umanitari. Oggi si imbarca anche la poca umanità che resta in Europa", ha assicurato in conferenza stampa Saif Sbukeshek, portavoce della seconda missione della Global Sumud Flotilla in partenza da Barcellona, dopo quelle del settembre 2025.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Partenza Flotilla verso Gaza rinviata per maltempo Gaza, a Napoli i preparativi per la partenza della seconda Global Sumud FlotillaCento barche e migliaia di partecipanti da 50 Paesi per la seconda missione verso Gaza della Global Sumud Flotilla. Leggi anche: Gaza, la Flotilla in partenza da Napoli porta aiuti umanitari oltre il blocco.