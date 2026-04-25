C’è un uomo svenuto con un fucile terrore a lieto fine nel capolinea del bus
Questa mattina, una squadra di emergenza e una pattuglia di polizia sono intervenute in via Vannucci, vicino al capolinea dell’autobus 35, a seguito di una segnalazione. Un uomo è stato trovato privo di sensi, mentre nelle vicinanze è stato rinvenuto un fucile. L’intervento si è svolto in codice rosso, e la situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni.
Questa mattina la croce bianca genovese è intervenuta in codice rosso insieme a una pattuglia della polizia per la segnalazione di un uomo armato di fucile e privo di sensi in via Vannucci, vicino al capolinea dell’autobus 35.Arrivati sul posto gli operatori hanno notato effettivamente un uomo a.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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L’uomo, dopo l’impatto con un altro appassionato, è svenuto ed è stato portato a Udine in via precauzionale. - facebook.com facebook