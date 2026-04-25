C’è un uomo svenuto con un fucile terrore a lieto fine nel capolinea del bus

Questa mattina, una squadra di emergenza e una pattuglia di polizia sono intervenute in via Vannucci, vicino al capolinea dell’autobus 35, a seguito di una segnalazione. Un uomo è stato trovato privo di sensi, mentre nelle vicinanze è stato rinvenuto un fucile. L’intervento si è svolto in codice rosso, e la situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni.