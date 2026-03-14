Storia a lieto fine di Elena si era allontanata volontariamente con un uomo | Voglio stare con lui

Elena Rebeca Burcioiu si trovava a Firenze insieme a un connazionale quando ha fermato un'auto della Polizia di Stato durante un controllo di routine. In quel momento, ha dichiarato di voler stare con un uomo e si era allontanata volontariamente con lui. La scena si è svolta in modo spontaneo e senza incidenti. Dopo aver fermato l’auto, la donna è stata coinvolta nelle operazioni di identificazione.

La donna è stata rintracciata a Firenze. È stata lei a fermare una Volante della Polizia e a rassicurare gli agenti sulle sue condizioni È stata Elena Rebeca Burcioiu, in quel momento in compagnia di un connazionale, a fermare un equipaggio della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio a Firenze. Era in buone condizioni di salute ed è stata portata negli Uffici della Questura toscana. Era scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. Acquisita l’allarmante denuncia presentata da una sua conoscente, la Questura di Foggia aveva immediatamente avviato le ricerche della 20enne. La sua connazionale aveva riferito che, quella mattina, avevano raggiunto insieme Foggia da Canosa di Puglia, e aveva perso le sue tracce dopo che era salita a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: “Non voglio essere l’amante di un uomo ancora sposato e nemmeno diventare principessa di un regno che non c’è”: Adriana Abascal parla della fine della storia con Emanuele Filiberto Truffa con lieto fine: restituita la refurtiva a una 86enne raggirata da un uomo identificato e arrestatoL'anziana signora aveva subito il classico inganno del finto appartenente alle forze dell’ordine da parte di un truffatore, successivamente... Altri aggiornamenti su Storia a lieto fine di Elena si era... Temi più discussi: Quando il drone porta... la vita. La storia a lieto fine del cane Orfeo; Girasole, la storia (a lieto fine) delle operaie che diventarono imprenditrici di se stesse; Il libro: La custode di storie a lieto fine di Barbara Davis | Recensione; Risarcito il titolare della paninoteca: dopo due anni dall'aggressione una storia con il lieto fine. Partito da Salerno anni fa, riappare a Mestre ferito: il caso di Gatto CiccioQuella che poteva trasformarsi in una storia a lieto fine si è invece tramutata nell’ennesima polemica a Forte Marghera, dove il ritorno del celebre Gatto Ciccio ha riacceso tensioni tra associazion ... agro24.it Storia a lieto fine: neonata prematura sottoposta a intervento delicato al cuorePesa poco più di 600 grammi, eppure ha già affrontato una sfida molto dura. All’ospedale Umberto I di Enna una neonata prematura è stata sottoposta con successo a un intervento di cardiochirurgia pedi ... grandangoloagrigento.it Secondo alcune ricostruzioni per la costruzione della villa sarebbero stati utilizzati anche i basalti provenienti dal nuraghe Pramasera, oggi scomparso. Un dettaglio che sembra dare alla struttura una sorta di energia antica, legata alla storia più profonda del t - facebook.com facebook Andrea Kimi Antonelli riscrive la storia della Formula 1 e a soli 19 anni diventa il più giovane poleman di sempre. Un traguardo che lascia il segno di @uzapelloni x.com