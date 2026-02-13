Greenpeace a Monaco | striscione contro tiranni e appello per il clima in piena crisi globale

Greenpeace ha organizzato a Monaco di Baviera una protesta con un enorme striscione appeso vicino a Marienplatz, dove gli attivisti hanno scritto “Break free from tyrants” per denunciare le leadership autoritarie che ostacolano le azioni per il clima in piena crisi globale.

Monaco, la protesta di Greenpeace e il grido di allarme per il pianeta. Monaco di Baviera è stata teatro di un’imponente protesta di Greenpeace, che ha visto attivisti apporre uno striscione di grandi dimensioni in prossimità di Marienplatz con la scritta “Break free from tyrants”. L’azione, compiuta il 13 febbraio 2026, mira a denunciare quelle figure di potere considerate responsabili di politiche dannose per l’ambiente e per la società civile, in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e una crescente attenzione alle tematiche ambientali. Un’azione audace nel cuore di Monaco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli Stati Uniti stanno per uscire ufficialmente dagli Accordi di Parigi sul clima, con l’ordine esecutivo firmato dal Presidente Trump e in attuazione dal 27 gennaio 2025.

L’amministrazione Trump ha deciso di abbandonare le regole contro il riscaldamento globale.

