A Roma, il club ha deciso di sospendere temporaneamente i rinnovi contrattuali mentre si concentra su una nuova strategia di rivoluzione. La decisione arriva in un momento di cambiamenti e si lega alle recenti voci di mercato. La proprietà sta valutando nuove idee per il progetto futuro, senza ancora annunciare dettagli specifici. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi ufficiali nei prossimi giorni.

2026-04-25 08:18:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: ROMA – I rinnovi sono sospesi, sui prestiti con diritto di riscatto non è stata ancora pronunciata l’ultima parola e per quanto riguarda il mercato in entrata, fin qui, nelle segrete stanze di Trigoria si è parlato più di profili e di posizioni da rinforzare che di veri e propri nomi ai quali dare la caccia. Nella Roma che ha allontanato il consulente Ranieri e in cui mancherebbero pure un amministratore delegato, un direttore tecnico, un general manager o un direttore generale, entro la fine della stagione rischia di non esserci più neppure lo stesso direttore sportivo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Roma, per la rivoluzione l’idea è Manna: intanto i rinnovi sono sospesi

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