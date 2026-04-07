La recente sconfitta della Roma contro l’Inter a San Siro ha scatenato tensioni tra i proprietari statunitensi e la dirigenza del club. La crisi si riflette anche sul mercato dei senatori e sui rinnovi contrattuali, che risultano attualmente in stallo. La situazione ha portato a un confronto diretto tra gli investitori e il management, evidenziando una fase di stallo nelle decisioni strategiche della società.

Il naufragio pasquale di San Siro contro l’ Inter ha innescato una crisi diplomatica senza precedenti tra Houston e Trigoria, mettendo i Friedkin in rotta di collisione con il nucleo storico della Roma. La proprietà americana, indispettita dall’ennesimo crollo primaverile, è pronta a varare una epurazione radicale che colpirà i senatori, ritenuti responsabili di un’assenza di competitività cronica. Il progetto di rinnovamento totale mette in discussione anche le certezze più granitiche: i rinnovi di Mancini e Cristante, che l’agente Riso dava per definiti, sono ufficialmente congelati, mentre la posizione di Pellegrini torna in bilico nonostante i recenti segnali di apertura al prolungamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rivoluzione Friedkin: senatori sul mercato e rinnovi bloccati

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Nerone era ad Anzio quando Roma bruciò. La fonte più autorevole lo dice chiaro. Hai in testa l'immagine: l'imperatore pazzo che suona la lira mentre la capitale va a fuoco. È una delle scene più famose della storia antica. Ed è quasi certamente falsa. L'incend - facebook.com facebook