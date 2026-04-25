Cavarzere al Cubo 2026 | sfida mondiale di velocità a Cavarzere

Il fine settimana del 9 e 10 maggio, Cavarzere ospiterà la sfida mondiale di velocità chiamata Cavarzere al Cubo 2026, con 80 concorrenti provenienti da diversi paesi. L’evento, che si svolge nel territorio locale, prevede competizioni tra atleti di diverse nazionalità e porta in zona un flusso di visitatori e attività commerciali. La manifestazione si svolgerà in aree dedicate e coinvolgerà diverse discipline sportive legate alla velocità.

? Cosa sapere 80 concorrenti internazionali si sfidano a Cavarzere il 9 e 10 maggio.. L'evento internazionale genera indotto economico per il territorio di Cavarzere.. Il 9 e il 10 maggio la palestra della scuola media Aldo Cappon di Cavarzere ospiterà circa 80 concorrenti impegnati nella sfida internazionale Cavarzere al Cubo 2026, un evento che attende appassionati provenienti da tutto il Veneto, da diverse regioni italiane e da nazioni come Brasile e Stati Uniti. La competizione dedicata al celebre rompicapo colorato si prepara a trasformare il centro cittadino in un fulcro di concentrazione e destrezza tecnica. Nata nel 2022 grazie alla...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cavarzere al Cubo 2026: sfida mondiale di velocità a Cavarzere Notizie correlate Lagunari di Cavarzere: Gibin guida il nuovo corso 2026-2028Sandro Gibin resta alla guida della sezione di Cavarzere dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie dopo l’assemblea generale tenutasi domenica 29... In scena a Cavarzere "Il misantropo" di MolièreAl Teatro Tullio Serafin proseguono fino a marzo gli appuntamenti per "Solo a teatro le domeniche sono spettacolari" di Cavarzere, la stagione...