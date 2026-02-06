In scena a Cavarzere Il misantropo di Molière
Questa domenica a Cavarzere prosegue la stagione teatrale al Teatro Tullio Serafin con lo spettacolo
Al Teatro Tullio Serafin proseguono fino a marzo gli appuntamenti per "Solo a teatro le domeniche sono spettacolari" di Cavarzere, la stagione organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e con il sostegno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il misantropo da Molière in scena al Verdi
Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà il 16 dicembre la rappresentazione di “Il misantropo” di Molière, prodotta dalla compagnia Catalyst.
