Lagunari di Cavarzere | Gibin guida il nuovo corso 2026-2028

Domenica 29 marzo si è tenuta l'assemblea generale della sezione di Cavarzere dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, durante la quale è stato confermato alla guida Sandro Gibin. La decisione ha mantenuto la direzione già in carica per il triennio 2026-2028. La riunione ha coinvolto i membri della sezione, che hanno approvato la continuità del comitato direttivo.

Sandro Gibin resta alla guida della sezione di Cavarzere dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie dopo l’assemblea generale tenutasi domenica 29 marzo. Il rinnovo del direttivo per il triennio 2026-2028 consolida la governance locale in un momento di forte legame con il tessuto sociale del territorio. L’incontro, svoltosi presso la sede sociale, ha la partecipazione di Diego Byloos, che ha preso parte ai lavori in qualità di referente di zona e consigliere nazionale. Durante la riunione è stato tracciato un bilancio degli anni passati, focalizzandosi sull’impegno profuso dal presidente uscente per integrare l’associazione con le istituzioni religiose e civili di Cavarzere, oltre che con il mondo del volontariato e le realtà combattentistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lagunari di Cavarzere: Gibin guida il nuovo corso 2026-2028 Carlo Freni guida Confindustria: il nuovo corso portualeLa leadership industriale nella provincia di Massa-Carrara ha un passaggio di consegne significativo con l’elezione di Carlo Freni alla guida della... Leggi anche: Dacia vince la Dakar davanti a Ford, Al-Attiyah guida il nuovo corso Si parla di: Rinnovato il direttivo dei Lagunari di Cavarzere: confermato alla guida Sandro Gibin; Sandro Gibin rieletto presidente dei Lagunari.