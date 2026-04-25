Cattolica in festa per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo

A Cattolica si sono svolte le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con molte persone che hanno partecipato alla cerimonia. La manifestazione è iniziata al porto e si è conclusa nel centro della città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali in un corteo che ha attraversato le vie principali. La giornata è stata dedicata alla memoria e ai valori di libertà, democrazia e pace.

Grande partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile con una cerimonia che ha visto la città unirsi in un solo corteo e sfilare dal Porto al centro nel segno della memoria e dei valori di libertà, democrazia e pace. “Cattolica è una città della Resistenza da sempre e per sempre” ha ribadito la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Liberazione, 81 anni Festa nazionale per l'Italia e la Resistenza vittoriosa sul nazifascismoIl 25 aprile 1945 l'Italia si liberava dei nazifascisti, della dittatura, della guerra. Leggi anche: 81° Anniversario della Festa della Liberazione: la città celebra i Caduti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vittorio Veneto, festa per i 130 anni dell’Azione Cattolica; Chiesa Cattolica - Festa di San Giuseppe Artigiano, Contrada Piano Cappelle Benevento, 30 aprile – 1° maggio 2026; Fotonotizia – La Festa degli Incontri dell’Azione Cattolica sabato 18 aprile a Gradisca; Iconic: la festa diocesana degli adolescenti. Festa nazionale di San Francesco d’Assisi: Invernizzi (Alleanza Cattolica), appuntamento per ricostruire una società radicata nella sua tradizione cristianaCon il voto quasi unanime del Senato, che ha approvato in via definitiva la legge per la reintroduzione del 4 ottobre come Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, l’Italia ritrova un appuntamento ... agensir.it Olanda: Missione cattolica italiana, domani la festa di san Francesco con mons. Van den HendeFesteggerà domani la festa di san Francesco, patrono d’Italia e della Missione cattolica italiana in Olanda, la comunità italiana presente nel Paese. Per la ricorrenza del poverello d’Assisi, le ... agensir.it #25aprile #liberazione #resistenza il contributo dei cattolici A Cosenza, il presidente dell’Azione cattolica italiana spiega perché il 25 aprile non è una festa divisiva - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV è arrivato all' #Università cattolica dell’Africa centrale ( @ucacOfficiel) x.com