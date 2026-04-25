81° Anniversario della Festa della Liberazione | la città celebra i Caduti

In piazza Matteotti si è svolta la cerimonia per l'81° anniversario della Festa della Liberazione, con autorità e cittadini riuniti per ricordare i Caduti. Durante l’evento, tra le persone presenti, si è distinta la partecipazione di alcuni giovani, che hanno portato una corona d’alloro e hanno suscitato emozioni tra gli spettatori. La giornata si è conclusa con momenti di riflessione e unione tra le generazioni.

L'81° anniversario della Liberazione celebrato in Piazza Matteotti. Tra le autorità e la corona d'alloro, una presenza inattesa ha commosso il commissario Perrotta: i giovani.C'è qualcosa di antico e ostinato nel gesto di una città che si ferma, ogni anno, davanti ai propri morti. Avellino lo ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26) Notizie correlate Leggi anche: Caserta celebra l'81° Anniversario della Liberazione: la cerimonia al Monumento ai Caduti Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro PiantedosiMontemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 81° Anniversario della Festa della Liberazione; 25 Aprile 2026, 81° Anniversario della Liberazione, Festa di tutti gli Italiani: il programma delle celebrazioni.; Sabato l’81° anniversario della Liberazione / Notizie / Novità / Homepage; Anniversario della Festa della liberazione e commemorazione dell'eccidio di Collegno e Grugliasco. 25 aprile: Monza in piazza per celebrare la Festa della LiberazioneTanti i cittadini che nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile, si sono radunati in piazza Trento e Trieste per celebrare l'81° anniversario della Festa della Liberazione alla presenza delle massime ... mbnews.it Festa della Liberazione a Latina, l’81° anniversario per celebrare i valori di libertà e resistenzaSi sono tenute questa mattina, presso il Monumento ai Caduti di Borgo Sabotino, a Latina, le celebrazioni per il 25 Aprile, Festa della Liberazione d’Italia di cui quest’anno ricorre l’81esimo anniver ... radioluna.it 81° Anniversario del 25 aprile 1945 - Festa della Liberazione Oggi, sabato 25 aprile 2026, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, si svolgerà la cerimonia solenne nel cortile interno del Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba. La - facebook.com facebook