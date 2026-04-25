81° Anniversario della Festa della Liberazione | la città celebra i Caduti

Da avellinotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza Matteotti si è svolta la cerimonia per l'81° anniversario della Festa della Liberazione, con autorità e cittadini riuniti per ricordare i Caduti. Durante l’evento, tra le persone presenti, si è distinta la partecipazione di alcuni giovani, che hanno portato una corona d’alloro e hanno suscitato emozioni tra gli spettatori. La giornata si è conclusa con momenti di riflessione e unione tra le generazioni.

L'81° anniversario della Liberazione celebrato in Piazza Matteotti. Tra le autorità e la corona d'alloro, una presenza inattesa ha commosso il commissario Perrotta: i giovani.C'è qualcosa di antico e ostinato nel gesto di una città che si ferma, ogni anno, davanti ai propri morti. Avellino lo ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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