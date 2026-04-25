Catanzaro piange tre vite | l’ultimo saluto alla famiglia Democrito

A Catanzaro si sono svolti i funerali della famiglia Democrito, con le esequie celebrati nella Basilica dell'Immacolata. La cerimonia ha coinvolto i familiari e le persone vicine ai tre defunti, Anna, Giuseppe e Nicola. La chiesa era piena di amici e conoscenti che si sono riuniti per rendere omaggio ai tre individui scomparsi, in un momento di grande commozione generale.

? Cosa sapere Esequie per Anna, Giuseppe e Nicola Democrito presso la Basilica dell'Immacolata di Catanzaro.. La piccola Mara Luce è ricoverata al Gaslini di Genova per condizioni critiche.. La Basilica dell’Immacolata di Catanzaro ha accolto questo pomeriggio una folla insolitamente numerosa per dare l’ultimo saluto ad Anna Democrito e ai figli Giuseppe e Nicola, vittime della tragedia che ha colpito la famiglia nei giorni scorsi. Il clima nella città è stato segnato da un dolore collettivo che ha coinvolto l’intero quartiere di viale De Filippis, dove i vicini hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia fin dai primi momenti del dramma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro piange tre vite: l’ultimo saluto alla famiglia Democrito Notizie correlate Mara Venier piange Enrica: Natale, l’ultimo salutoLa conduttrice Mara Venier ha reso omaggio alla memoria di Enrica Bonaccorti, definendola la sua poetessa personale. Sacile piange Daniele Gottardo: l’ultimo saluto a un giovane scomparsoSacile si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Gottardo, scomparso prematuramente il 4 aprile scorso per un arresto cardiaco all’età di 41 anni. Contenuti di approfondimento Si parla di: Catanzaro, la fiamma della speranza: la piccola Maria Luce trasferita al Gaslini di Genova. Il prefetto De Rosa: Stringiamoci tutti intorno a lei; Catanzaro piange Anna Democritico | preghiera e dolore nel quartiere.