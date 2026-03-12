Mara Venier piange Enrica | Natale l’ultimo saluto

Mara Venier ha dedicato un pensiero a Enrica Bonaccorti, definendola la sua poetessa personale, durante una trasmissione dedicata al Natale. La conduttrice si è commossa ricordando l’amica e ha espresso sentimenti di affetto e nostalgia. La scena si è conclusa con Mara Venier che ha pianto, sottolineando l’importanza della figura di Bonaccorti nella sua vita.

La conduttrice Mara Venier ha reso omaggio alla memoria di Enrica Bonaccorti, definendola la sua poetessa personale. Il lutto è stato espresso con profonda commozione, ricordando un legame che ha resistito al tempo e alle distanze. L’ultimo incontro risale al Natale appena trascorso, segnando il momento finale della loro amicizia ritrovata dopo anni di silenzio. La figura dell’amica defunta viene descritta come una donna colta, intelligente e dotata di una spiccata ironia che la rendeva unica. Un legame che il tempo non ha spezzato. Dopo lunghi periodi di distanza, le due amiche hanno ripreso i contatti attraverso lunghe conversazioni telefoniche che hanno ricucito il rapporto interrotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

