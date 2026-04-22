Tragedia a Catanzaro | Anna Democrito si lancia dal terzo piano con i tre figli Morti due bambini una è gravissima | Un dolore immenso

Nella notte a Catanzaro si è verificato un episodio drammatico che ha coinvolto una donna e i suoi tre figli. La donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio portando con sé i figli. Due bambini sono deceduti e un'altra persona risulta in condizioni gravissime. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul luogo. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di indagini.

Si getta dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli: tragedia nella notte a Catanzaro, in Calabria. La donna di 46 anni, Anna Democrito, e due bimbi sono morti sul colpo. La terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Reggio Calabria. Tragedia a Catanzaro: si lancia dal terzo piano con i tre figli. Morti due bambini, una è gravissima: “Un dolore immenso” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Al momento non si è a conoscenza delle cause del gesto. Sul posto sono intervenuti la polizia di stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università Magna Grecia. La tragedia è avvenuta in via Umberto Zanotti Bianco, in un quartiere dell’immediata periferia della città di Catanzaro.🔗 Leggi su Notizie.com

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