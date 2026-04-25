Catanzaro 25 Aprile tra memoria della Resistenza e lutto per la tragedia

Il 25 aprile a Catanzaro si sono svolte le celebrazioni ufficiali guidate dal prefetto, con un momento di commemorazione della Resistenza. In mattinata, si sono tenute le esequie presso la Basilica dell'Immacolata per Anna Democrito e i figli Nicola e Giuseppe, coinvolgendo la comunità locale in un rito funebre. La giornata ha alternato ricordi storici e momenti di lutto per le vittime della recente tragedia.

? Cosa sapere Il prefetto De Rosa guida le celebrazioni del 25 aprile a Catanzaro.. Le esequie per Anna Democrito e i figli Nicola e Giuseppe avvengono alla Basilica dell'Immacolata.. Il prefetto Castrese De Rosa ha guidato la cerimonia per la Liberazione a Catanzaro in un clima di profonda commozione, segnato dal dolore per la scomparsa di Anna Democrito e dei suoi figli Nicola e Giuseppe. In questo sabato 25 aprile 2026, le celebrazioni istituzionali davanti al Monumento ai Caduti hanno assunto una sfumatura tragica, intrecciandosi con il lutto della città che si prepara ai funerali delle vittime, previsti nel pomeriggio presso la Basilica dell’Immacolata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, 25 Aprile tra memoria della Resistenza e lutto per la tragedia Notizie correlate Roma il 25 aprile: tra memoria della Resistenza e musei gratuitiRoma si prepara a vivere una giornata di profonda stratificazione sociale e culturale il prossimo 25 aprile, quando la capitale italiana intreccerà... Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile, l'ANPI Catanzaro celebra la Liberazione: La resistenza continua!; Celebrazioni 25 aprile in Piazza Matteotti a Catanzaro: il programma; Serie BKT '25/'26: Catanzaro-Spezia, le designazioni - Spezia Calcio; 25 Aprile, Scozia: Una giornata di memoria, partecipazione e resistenza · catanzarochannel.it. Catanzaro, un 25 Aprile diverso: l’abbraccio ideale ad Anna e ai suoi piccoli e la speranza per Maria LuceLa tradizionale cerimonia per la Liberazione si è intrecciata con il dolore composto della comunità ancora scossa dalla tragedia e oggi in lutto per i funerali. Il messaggio del prefetto De Rosa ... corrieredellacalabria.it 25 Aprile, Catanzaro celebra la Liberazione con toni sommessi e valori fortiCerimonia a Piazza Matteotti nel giorno del lutto cittadino: memoria e cordoglio si intrecciano. Il prefetto De Rosa richiama all’unità ... catanzaroinforma.it E' un 25 aprile mesto per la citta' di Catanzaro, con l'abbraccio ideale ad Anna Democrito e ai suoi figlioletti Nicola e Giuseppe, vittime della sconvolgente tragedia dei giorni scorsi, e la speranza per Maria Luce, la bimba sopravvissuta ricoverata al Gaslini di G - facebook.com facebook