Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza | è scontro alla vigilia del 25 aprile

Alla vigilia del 25 aprile, cresce il dibattito tra le forze politiche per la riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza. La decisione di diminuire le risorse ha provocato reazioni e tensioni in vista delle celebrazioni della festa della Liberazione. La questione riguarda la destinazione di fondi pubblici e le modalità di tutela di questi siti storici. La discussione si apre in un momento di attenzione nazionale alle commemorazioni.

Una riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. A lanciare l’allarme è il deputato del Partito Democratico Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, che ha presentato un’interrogazione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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