Catania report medico | stop per Corbari

Il Catania ha comunicato che il calciatore Andrea Corbari si è infortunato durante la partita contro il Potenza. Il giocatore ha dovuto lasciare il campo prima del termine della gara a causa di un fastidio al piede sinistro, che aveva già accusato nelle settimane precedenti. Gli esami medici hanno rilevato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede.

Il Catania ha reso noto che il calciatore Andrea Corbari, costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara con il Potenza a causa del riacutizzarsi di un fastidio già accusato nelle settimane precedenti, ha riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Catania, Casasola out: il report medicoIl Catania, diramando il report medico, ha reso noto che il calciatore Tiago Casasola, durante un allenamento svolto la settimana scorsa, ha... Catania, allenamento a porte aperte e report medicoC’erano circa tremila cuori rossazzurri ieri sugli spalti del Massimino, trasformato per un pomeriggio in una fucina di entusiasmo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Catania, report medico: stop per Corbari; INFERMERIA: Corbari out, il report medico del Catania.