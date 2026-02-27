Catania allenamento a porte aperte e report medico

A Catania, circa tremila persone hanno assistito all’allenamento a porte aperte svolto ieri al Massimino. Dopo l’allenamento, è stato pubblicato un report medico relativo alla squadra. La seduta ha attirato un grande afflusso di tifosi, che hanno seguito con interesse le esercitazioni dei giocatori. La presenza sugli spalti ha evidenziato l’interesse dei supporter per le attività della squadra.

C’erano circa tremila cuori rossazzurri ieri sugli spalti del Massimino, trasformato per un pomeriggio in una fucina di entusiasmo. Il Catania ha aperto le porte ai tifosi e ha proseguito la marcia di avvicinamento al big match di Salerno contro la squadra del neo tecnico Serse Cosmi.La trasferta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Catania, Di Tacchio fermo ai box: ecco il report medicoIl Catania rende noto che, a seguito di un trauma riportato nel corso dell’allenamento svolto sabato 24 gennaio, Francesco Di Tacchio ha subito... Alla ’Buonarroti’ porte aperte all’ingleseTempo di iscrizioni e l’istituto Michelangelo Buonarroti di Marina apre le porte per i tradizionali open day in programma martedì gennaio (dalle 15... Temi più discussi: Il Catania apre le porte; Il Catania s'allena al Massimino e apre le porte ai tifosi. Ecco quando; Serie C: il Catania prepara la super sfida di Salerno; Catania, idea tridente leggero con la Salernitana. Il tifo: Crediamoci. Catania, allenamento a porte aperte e report medicoLa Campania attende, il Catania affila le armi e il Massimino ha già dato la sua benedizione sonora. Ora parlerà il campo ... cataniatoday.it Catania, duemila al Massimino per l’allenamento: tifosi caricano squadra per l’ArechiStampa Quasi duemila tifosi hanno assistito al primo allenamento a porte aperte del Catania allo stadio Stadio Angelo Massimino. Un bagno di folla che ha rappresentato un’iniezione di fiducia in vista ... salernonotizie.it Grazie, Catania Allenamento a porte aperte, quasi 3.000 spettatori al “Massimino”: la grande forza dei tifosi rossazzurri è nel nostro bagaglio #CataniaFC - facebook.com facebook Allenamento a porte aperte per il Catania Per la prima volta in stagione i rossazzurri hanno aperto le porte ai tifosi prima della doppia trasferta in Campania, contro Salernitana e Benevento: due sfide che possono indirizzare la corsa al primo posto. Oggi x.com