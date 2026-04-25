A Catania, un uomo di 34 anni, cittadino colombiano, è stato arrestato dopo aver aggredito l’ex moglie in un locale. L’uomo aveva già violato un divieto di avvicinamento stabilito per atti persecutori e aveva rivolto minacce in precedenza. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo l’aggressione, che si è verificata nel contesto di un locale pubblico.

? Cosa sapere Catania, arrestato colombiano di 34 anni che ha aggredito l'ex moglie in un locale.. L'uomo ha violato il divieto di avvicinamento per atti persecutori e minacce precedenti.. Un uomo di 34 anni di nazionalità colombiana è stato arrestato a Catania dopo aver aggredito con un pugno al volto la sua ex moglie all’interno di un locale della città, dove la donna si trovava insieme ad alcuni amici. L’episodio violento è scattato in un momento di convivialità interrotto bruscamente dall’arrivo dell’uomo, che non aveva accettato la conclusione del legame matrimoniale. Secondo quanto emerso, il trentaquattrenne avrebbe seguito l’ex coniuge fino al locale, agendo sotto l’effetto dell’alcol.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, arrestato l’ex ossessivo: aggredisce la vittima al locale

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