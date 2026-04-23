Catania perseguita e aggredisce sua madre | arrestato 22enne

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Catania dopo aver perseguitato e aggredito la madre. L’intervento dei Carabinieri è stato richiesto tramite una chiamata al numero di emergenza 112. Gli agenti sono intervenuti immediatamente sul posto, dove hanno trovato il giovane coinvolto in un episodio di violenza nei confronti della donna. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine, che hanno portato a termine l’arresto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione al 112. Nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e contrasto ai reati contro le persone più fragili, con particolare attenzione ai casi di violenza domestica e di genere, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un giovane di 22 anni, residente in città. Il ragazzo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, minacce e violazione del divieto di avvicinamento, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione è scattata a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112, che segnalava una violenta lite in corso all’interno di un’abitazione nel quartiere San Cristoforo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, perseguita e aggredisce sua madre: arrestato 22enne Notizie correlate Perseguita e aggredisce la vicina di casa per un anno: arrestato un 37enneHa vissuto un anno di vessazioni da parte del vicino di casa, fino all’episodio più grave: un’aggressione fisica. Orrore in un appartamento a Brescia, 22enne aggredisce madre e sorella senza motivo, il provvedimentoUn ammonimento e un allontanamento urgente dalla casa familiare: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia, dove un 22enne...