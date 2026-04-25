Prima della partita contro il Manfredonia, l’allenatore della Fidelis Andria ha dichiarato che non bisogna entrare in campo molli. Ha anche annunciato che il tema dei richiedenti asilo sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale del 29 aprile. L’allenatore ha commentato di aver risolto un problema, anche se si rammarica che il campionato stia per concludersi proprio in questo periodo.

"C'è la soddisfazione di aver risolto un problema, ma il rammarico che il campionato stia finendo proprio ora" così l'allenatore della Fidelis Andria Catalano prima della gara di Manfredonia. "Adesso la squadra sta giocando bene e facciamo risultati. Manfredonia? Massima professionalità, rispettando sè stessi. Da Andria arriverà gente che spenderà soldi e tempo, vietato entrare in campo molli" dice il tecnico andriese. Mancherà lo squalificato Taurino: "Giocatore importante e di talento, ma abbiamo giocatori in grado di sostituirli in maniera degna. Devo fare delle scelte di partita in partita". Sul Manfredonia: "In casa fanno tanti punti, ma siamo abituati a giocare sul sintetico, ormai lo sono tutti".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Catalano (Fidelis Andria) prima della gara di Manfredonia: “Vietato entrare in campo molli”

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