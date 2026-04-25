A Castrovillari si avvicina il secondo turno delle elezioni comunali, con quattro candidati in corsa per la fascia di sindaco. I candidati principali sono Bello, De Gaio, Donadio e Salerno, che si sfidano per ottenere il consenso degli elettori. La campagna elettorale si sta intensificando mentre si avvicina la data dello scrutinio, prevista tra pochi giorni. La vittoria al primo turno non è stata raggiunta da nessuno dei candidati.

? Cosa sapere Quattro candidati Bello, De Gaio, Donadio e Salerno si sfidano per il sindaco di Castrovillari.. La frammentazione dei voti tra le liste rende imminente il ballottaggio nel comune calabrese.. Castrovillari si prepara al voto con quattro candidati in campo per sostituire Mimmo Lo Polito, mentre il ballottaggio diventa l’obiettivo finale di una corsa elettorale che divide la città ai piedi del Pollino. La successione alla guida del comune calabrese non sarà una passeggiata. La gestione della città, fulcro dell’intera provincia di Cosenza, è nelle mani di chi riuscirà a convincere gli elettori tra le strade del centro e i quartieri più periferici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrovillari, sfida a 4 sindaci: il ballottaggio è già in vista

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