A Castrovillari si avvicinano le elezioni amministrative, con quattro candidati in corsa per la guida del Comune. La sfida coinvolge il centro e il territorio del Pollino, e rappresenta un momento di confronto tra le diverse forze politiche che intendono amministrare la città nei prossimi anni. Le urne saranno aperte nelle prossime settimane per scegliere chi guiderà il municipio.

Le prossime amministrative a Castrovillari si profilano come un momento di svolta per l’intero comprensorio del Pollino, con quattro candidati pronti a sfidarsi per il controllo del Palazzo di Città. La competizione politica vede contrapposte visioni radicalmente diverse: dalla difesa della gestione decennale dell’amministrazione uscente alla proposta di un allineamento strategico con i vertici regionali e nazionali, fino alle istanze di una gestione tecnica e ambientale guidata da forze civiche. La sfida tra la continuità amministrativa e il nuovo assetto di centrodestra. Ernesto Bello rappresenta la linea del centrosinistra, che ha deciso di puntare sulla stabilità dell’attuale gestione politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrovillari, sfida al Pollino: 4 candidati per il Palazzo

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