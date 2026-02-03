Inter Torino Chivu spariglia le carte! Suggestione Bovo si apre il ballottaggio in vista della sfida in Coppa Italia

Cristian Chivu ha deciso di cambiare formazione in vista della partita di Coppa Italia contro il Torino. Il tecnico dell’Inter potrebbe schierare Bovo a centrocampo al posto di Sucic, puntando su una mossa a sorpresa per sorprendere gli avversari. La scelta apre un ballottaggio che potrebbe influenzare l’andamento della sfida.

Inter News 24 Inter Torino, Cristian Chivu è tentato dal lanciare Bovo a centrocampo al posto di Sucic in vista del quarto di finale di Coppa Italia. In un clima di grande attesa per i quarti di finale di Coppa Italia, una clamorosa indiscrezione dell’ultima ora agita la vigilia in casa nerazzurra. Con il match spostato allo U-Power Stadium di Monza e la squadra a quota 55 punti in campionato, Cristian Chivu sembra intenzionato a sparigliare le carte per sorprendere il Torino di Baroni. Inter Torino, sorpresa Bovo: Chivu lancia il talento dell’U23 in Coppa Italia?. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rumeno starebbe seriamente valutando l’inserimento dal primo minuto di Leonardo Bovo, pilastro della formazione Under 23 guidata da Stefano Vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com

La Cremonese sfida l'Inter in un match che potrebbe riservare sorprese.

