Basile apre la campagna al Palacultura | presentazione liste e dialogo con i cittadini

Stasera alle 19, il Palacultura di Messina accoglierà l’apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato sindaco Federico Basile. Durante l’evento saranno presentate le liste dei candidati e si svolgerà un momento di confronto con i cittadini. L’evento è organizzato per dare il via alle attività politiche in vista delle prossime elezioni comunali.

Sarà il Palacultura di Messina a ospitare stasera, alle 19, l’apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato sindaco Federico Basile. Un momento pubblico di incontro con la città durante il quale saranno presentate le liste per il Consiglio comunale e, probabilmente, anche i sette candidati alla Presidenza delle circoscrizioni. L’appuntamento arriva dopo giorni di incontri nei quartieri e nei villaggi della città nell’ambito del 'Tour del grazie e arrivederci', che ha visto Basile tra i messinesi per "ringraziare la comunità per il percorso compiuto insieme". Il tour il 28 febbraio, l'1 e il 7 marzo ha attraversato... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

"Andiamo avanti con Basile sindaco di Messina", De Luca annuncia la data della presentazione delle prime listeIl 9 marzo alle 18 incontro al Palacultura per presentare la maggior candidati delle prime dieci liste a sostegno del primo cittadino uscente.

Leggi anche: Ue, il governo apre il dialogo con i cittadini

Tutti gli aggiornamenti su Basile apre

Temi più discussi: EleMe2026, Federico Basile depone la fascia tricolore e saluta la città…; Amministrative, Scurria accelera, ma la campagna è una risposta a Basile: tre comunicati al giorno e il programma non si vede; Dimissioni fuori termine di Basile? Carreri replica a Sciacca e Giorgianni: Nessuna truffa, le carte sono a posto; Le presidenti uscenti si candidano con Basile. Noi avvantaggiate? No, ci mettiamo in gioco VIDEO.

Basile apre la campagna elettorale al Palacultura: Proseguiamo insieme il percorso di crescita di MessinaStasera un momento pubblico di incontro con la città durante il quale saranno presentate le liste per il Consiglio comunale e, probabilmente, anche i sette candidati alla presidenza delle circoscrizio ... msn.com

Elezioni comunali Messina, Basile apre la campagna elettorale al PalaculturaSarà il Palacultura di Messina ad ospitare stasera, lunedì 9 marzo alle ore 19.00, l’apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato sindaco Federico Basile. Un momento pubblico di incontro ... strettoweb.com

Le dimissioni presentate lo scorso 14 febbraio dal sindaco oggi diventano effettive e dunque si chiude con un anno di anticipo l'esperenza amministrativa targata Federico Basile. Adesso si apre la fase della nomina del commissario da parte della Regione, m - facebook.com facebook