Agrigento cerca la nuova regina | partono i casting di bellezza

A Agrigento sono iniziati i casting per un concorso di bellezza che ogni anno elegge la reginetta nazionale. Le selezioni coinvolgono ragazze provenienti dalla provincia e sono ora in corso, segnando l’inizio della fase ufficiale delle prove per la competizione. La manifestazione, considerata di rilievo nel settore, si svolge con l’obiettivo di individuare la candidata che rappresenterà la regione a livello nazionale.

Le selezioni per il prestigioso concorso di bellezza che ogni anno premia la reginetà nazionale sono ufficialmente entrate nel vivo, portando l’attenzione sulle ragazze della provincia di Agrigento. Le prime fasi di casting iniziano a coinvolgere diverse zone del territorio agrigentino, aprendo un percorso che parte dalle località locali per arrivare fino alle finali regionali e alla proclamazione finale. Un trampolino verso il mondo dello spettacolo attraverso l’eleganza. Il progetto, che vanta una storia lunga oltre ottant’anni, non si limita a una semplice competizione estetica, ma punta a valorizzare la personalità, il talento e l’eleganza delle giovani partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento cerca la nuova regina: partono i casting di bellezza Al via i casting di Miss Italia, partono le selezioni nell'AgrigentinoSono ufficialmente iniziati i casting e le prime selezioni di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che ogni anno incorona la reginetta del... Dreaming San Marino Song Contest: partono gli ultimi castingDal 27 al 31 gennaio 2026 si terrà l’ultima fase di Casting per “Dreaming San Marino Song Contest”, il primo step dedicato agli artisti emergenti... Argomenti più discussi: Fondazione Pirandello, al via la caccia al nuovo direttore dopo il terremoto giudiziario; Venerdì Santo, mons. Damiano: Dalla morte di Cristo la nostra vita nuova; Scheda squadra Akragas; In Sicilia e ad Agrigento crolla l’acquisto di auto nuove e mobili. Ore di apprensione a Raffadali: si cerca il 70enne Teodoro Scaramuzza, l’allarme dei carabinieri https://qds.it/raffadali-70enne-ricerche-scomparso-teodoro-scaramuzza-cronaca-allarme-carabinieri-agrigento/ - facebook.com facebook Licata (Agrigento), crolla palazzina di tre piani: si cerca un uomo #agrigento x.com