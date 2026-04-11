Castelpoto la discesa in campo di Serena Marcarelli tra partecipazione e cambiamento

A Castelpoto, una candidata ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali, annunciando il suo progetto di partecipazione attiva e di cambiamento. La sua scelta è arrivata dopo aver deciso di mettere a disposizione della comunità tempo e impegno, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo locale. La candidata ha spiegato di voler rappresentare le istanze dei cittadini e portare avanti un percorso di rinnovamento amministrativo.

Tempo di lettura: 2 minuti Scendere in campo per un senso di cambiamento e per la volontà concreta di mettersi al servizio della comunità, è questo lo spirito con cui Serena Marcarelli ha ufficializzato la propria candidatura alle amministrative 2026 a Castelpoto, dove sarà capolista di una formazione civica. E’ infatti notizia delle ultime nelle quali Serena Marcarelli, scioglie la riserva e annuncia ufficialmente la discesa in campo in vista delle prossime amministrative a Castelpoto come capolista di una formazione civica. La decisione è maturata dopo settimane di contatti e su impulso di un fronte civico variegato. La scelta arriva al termine di un percorso fatto di ascolto e confronto, che ha progressivamente costruito attorno alla sua figura una proposta condivisa da più realtà del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelpoto, la discesa in campo di Serena Marcarelli tra partecipazione e cambiamento Castelpoto, sabato l’inaugurazione del ristrutturato campo sportivo: il 19 marzo amichevole di lussoTempo di lettura: 2 minutiÈ iniziato il conto alla rovescia in vista di sabato quando a Castelpoto sarà inaugurato il campo sportivo “Generoso... Castelpoto, il sindaco Fusco: “Non è solo un campo sportivo, celebriamo un’intera comunità”Tempo di lettura: 2 minutiSabato è giornata di inaugurazione del campo sportivo di Castelpoto.