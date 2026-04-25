Castelpoto presentata la lista Avanti Insieme con Vito Fusco sindaco

A Castelpoto è stata presentata la lista “Avanti Insieme” in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La lista è guidata dal candidato sindaco Vito Fusco e comprende i nomi dei candidati al Consiglio comunale. La presentazione ufficiale si è svolta in una riunione pubblica, dove sono stati annunciati i nomi dei membri che sosterranno la candidatura.

Presentata questa mattina a Castelpoto la lista “Avanti Insieme” con Vito Fusco candidato alla carica di sindaco per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. «Con Avanti Insieme – il messaggio del candidato sindaco Vito Fusco – apriamo una nuova stagione di cambiamento per Castelpoto». Comunicato Stampa Il segretario nazionale evidenzia la presenza capillare nei Comuni al voto e punta. Tra attese, silenzi e colpi di scena dell’ultima ora, si definisce il quadro politico guardiese. Comunicato Stampa Il borgo sannita si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto tra arte,. Comunicato Stampa Ecco la lista della coalizione “SiAmo Paduli” Ribaltone in extremis nella corsa alle.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Castelpoto, presentata la lista “Avanti Insieme” con Vito Fusco sindaco Notizie correlate Castelpoto, Vito Fusco rilancia la lista “Avanti Insieme”«Oggi non annunciamo solo una candidatura a sindaco e l’ufficializzazione di una lista, ma rinnoviamo un patto d’amore e di concretezza con la nostra... Il cuore di Castelpoto non si ferma: Fusco rilancia il cambiamento con ‘Avanti Insieme’Tempo di lettura: 3 minuti«Oggi non annunciamo solo una candidatura a sindaco e l’ufficializzazione di una lista, ma rinnoviamo un patto d’amore e di...