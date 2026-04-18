A Castelpoto, il sindaco uscente ha presentato ufficialmente la sua candidatura per le prossime elezioni comunali, annunciando anche un nuovo progetto denominato

Tempo di lettura: 3 minuti « Oggi non annunciamo solo una candidatura a sindaco e l’ufficializzazione di una lista, ma rinnoviamo un patto d’amore e di concretezza con la nostra terra, con una Castelpoto che non è più la stessa, e questo soprattutto grazie a una comunità che ha ricominciato a correre, a sognare e a vincere. “Avanti Insieme”, la nostra squadra, nasce in piena continuità con un progetto politico-amministrativo solido che in questi anni ha svolto un lavoro straordinario, portando un cambiamento tangibile e un apprezzamento che va anche oltre i confini comunali». Con queste parole Vito Fusco, sindaco in carica, apre ufficialmente una nuova stagione di impegno con la lista “ Avanti Insieme”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il cuore di Castelpoto non si ferma: Fusco rilancia il cambiamento con ‘Avanti Insieme’

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