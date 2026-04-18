Castelpoto Vito Fusco rilancia la lista Avanti Insieme

A Castelpoto, Vito Fusco ha annunciato ufficialmente il rilancio della lista “Avanti Insieme”. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa, dove si fa riferimento a riconoscimenti nazionali ottenuti per il progetto SAI e alla crescita culturale del territorio. L’annuncio segue una serie di iniziative e eventi promossi dalla lista, che punta a rafforzare il suo ruolo nel panorama locale.

«Oggi non annunciamo solo una candidatura a sindaco e l’ufficializzazione di una lista, ma rinnoviamo un patto d’amore e di concretezza con la nostra terra, con una Castelpoto che non è più la stessa, e questo soprattutto grazie a una comunità che ha ricominciato a correre, a sognare e a vincere. “Avanti Insieme”, la nostra squadra, nasce in piena continuità con un progetto politico-amministrativo solido che in questi anni ha svolto un lavoro straordinario, portando un cambiamento tangibile e un apprezzamento che va anche oltre i confini comunali». Con queste parole Vito Fusco, sindaco in carica, apre ufficialmente una nuova stagione di impegno con la lista “Avanti Insieme”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Castelpoto, Vito Fusco rilancia la lista “Avanti Insieme” Notizie correlate Il cuore di Castelpoto non si ferma: Fusco rilancia il cambiamento con ‘Avanti Insieme’Tempo di lettura: 3 minuti«Oggi non annunciamo solo una candidatura a sindaco e l’ufficializzazione di una lista, ma rinnoviamo un patto d’amore e di... Castelpoto, il sindaco Fusco: “Non è solo un campo sportivo, celebriamo un’intera comunità”Tempo di lettura: 2 minutiSabato è giornata di inaugurazione del campo sportivo di Castelpoto.