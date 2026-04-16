Il sindaco di Dipignano ha annunciato ufficialmente la propria intenzione di candidarsi per un nuovo mandato alle prossime elezioni comunali. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di proseguire nel ruolo di primo cittadino. La candidatura è stata confermata in vista delle consultazioni elettorali previste per il 2026.

Il sindaco di Dipignano, Sorcale, ha confermato ufficialmente la propria volontà di presentarsi nuovamente alla guida dell’amministrazione comunale durante le prossime elezioni amministrative. Il voto è programmato per i giorni del 24 e 25 maggio 2026, segnando l’inizio di una nuova fase politica per il territorio dopo i sei anni di gestione trascorsi dal primo cittadino. Continuità amministrativa e gestione dei progetti in corso. La decisione di Sorcale non nasce da un semplice intento elettorale, ma dalla necessità strategica di consolidare il percorso intrapreso finora. Il sindaco punta a garantire che il lavoro svolto negli ultimi sei anni non vada disperso, cercando di trasformare gli sforzi passati in risultati strutturali e duraturi per la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dipignano, Sorcale sfida il voto 2026: punta sulla continuità

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