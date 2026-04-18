Dopo le dosi in ascensore a Napoli un caveau della droga in camera da letto al Quarticciolo di Roma | arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Roma dopo che in una sua stanza al Quarticciolo sono stati trovati un caveau con droga e un sistema di sicurezza in ascensore a Napoli. La polizia ha scoperto un’organizzazione che combinava tecniche di ingegneria domestica con metodi di gestione contabile tradizionali. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato al fermo dell’uomo, coinvolto in attività illecite.

Tra un’ingegneria domestica sofisticata ed una gestione contabile old school è maturato l’arresto di un cinquantaduenne romano al Quarticciolo, intercettato dalla Polizia di Stato nella nota piazza di spaccio “La Madonnina”, dove era stato individuato dagli agenti nel ruolo di “custode” dello stupefacente destinato ai pusher della zona. È stata la perquisizione domiciliare effettuata dagli operatori delle Volanti, resa possibile dalle chiavi trovate in suo possesso, a restituire fin da subito conferma dei sospetti, lasciando emergere nel giro di pochi minuti che, sullo sfondo di un ambiente apparentemente ordinario, si celava un hub della droga costruito secondo una logica funzionale ed articolata.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dopo le dosi in ascensore a Napoli un caveau della droga in camera da letto al Quarticciolo di Roma: arrestato 52enne Notizie correlate Roma: caveau della droga nascosto in casa al Quarticciolo, arrestato 52enneUn caveau della droga, abilmente nascosto all’interno di un’abitazione, è stato scoperto dalla Polizia di Stato al Quarticciolo, una zona della... Roma: maxi operazione al Quarticciolo, 11 persone arrestate e oltre 300 dosi droga sequestrateIntensa operazione dei Carabinieri a Quarticciolo contro lo spaccio di droga: 11 arresti e ingenti sequestri. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quarticciolo, droga interrata e nascosta tra i tubi: il sistema dei pusher per spacciare h24; Maxi operazione antidroga a Roma: 10 arresti tra Tor Bella Monaca, Prenestina e Casal Palocco; Roma: spaccio di droga al Quarticciolo, sei arresti; Hashish, crack e un coltello a scatto: i controlli tra il Quarticciolo e la Togliatti finiscono con le manette. Roma: caveau della droga nascosto in casa al Quarticciolo, arrestato 52enneScoperto un caveau della droga al Quarticciolo: arrestato un 52enne romano con 315 dosi di cocaina. romadailynews.it Maxiblitz dei carabinieri al Quarticciolo: 11 arresti e oltre 300 dosi di crack e cocaina sequestrateL’operazione è stata organizzata dalla Compagnia Roma Casilina nell’ambito dei controlli straordinari disposti in città. Le pattuglie hanno osservato i movimenti tra i palazzi popolari, intervenendo ... fanpage.it Ancora un intervento della Polizia di Stato al Quarticciolo, nel quadrante est di Roma. Gli agenti hanno passato al setaccio le aree tra viale Palmiro Togliatti, via Prenestina e via Ostuni, dove sono stati arrestati 6 pusher. All’interno dei nascondigli tra tubi idrauli facebook