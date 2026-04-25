A Castel di Sangro il Generale Franco Federici ha presieduto le celebrazioni per l’Unità nazionale, che si sono svolte in Piazza Plebiscito. La cerimonia ha ricordato il plebiscito del 21 ottobre 1860, evento storico che portò all’unificazione del paese. La manifestazione ha coinvolto le autorità e la comunità locale, con momenti di commemorazione e discorsi ufficiali.

? Cosa sapere Il Generale Franco Federici guida le celebrazioni per l'Unità a Castel di Sangro.. La cerimonia in Piazza Plebiscito commemora il plebiscito del 21 ottobre 1860.. Il Generale di Corpo d’Armata Franco Federici ha guidato questa mattina le celebrazioni per l’Unità d’Italia a Castel di Sangro, trasformando Piazza Plebiscito nel fulcro di un evento che ha la partecipazione di alte cariche istituzionali e delle forze dell’ordine. La giornata commemorativa, che ha assunto una rilevanza che va ben oltre i confini locali, si è aperta con un momento di riflessione storica presso il Museo civico Aufidenate. Da lì, il percorso della memoria ha portato i presenti verso Piazza VII Novembre, dove la deposizione e la benedizione della corona al Monumento ai Caduti hanno segnato l’inizio ufficiale dei tributi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castel di Sangro: il Generale Federici guida il rito dell’Unità

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