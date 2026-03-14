Il caffè deca supera il rito dell' espresso | cambia il rito della tazzina

Un uomo racconta di consumare quaranta caffè decaffeinato al giorno per mantenere la lucidità e stimolare la mente. Il suo abitudine mette in luce come il caffè deca stia superando il ruolo tradizionale dell'espresso, modificando il modo in cui molte persone affrontano la giornata. La sua esperienza personale evidenzia un cambiamento nelle preferenze di consumo di questa bevanda.

Sempre più italiani alternano espresso e decaffeinato durante la giornata. Tra attenzione alla caffeina, nuovi ritmi quotidiani e benessere, il caffè diventa una scelta più consapevole. “Bevo quaranta caffè al giorno, per essere ben sveglio e pensare”, recita una celebre massima di Voltaire. Da secoli il caffè accompagna la vita quotidiana, diventando molto più di una semplice bevanda: un rito sociale, culturale e identitario, soprattutto in Italia. Oggi però il rapporto con la tazzina sta cambiando. Se in passato il consumo era spesso automatico e legato a momenti precisi della giornata, sempre più persone scelgono di modulare l’assunzione di caffeina alternando il classico espresso al caffè decaffeinato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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