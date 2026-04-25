Cassina una farfalla di fiori basta alla violenza di genere

Martedì pomeriggio, nella piazza di Cassina, si è svolta una manifestazione organizzata dalla Rete Viola Adda Martesana, che ha ripreso un video comunitario. L'evento ha attirato l'attenzione di molte persone e si è focalizzato sul tema della violenza di genere. Durante l'iniziativa, è stata mostrata un'immagine simbolica di una farfalla di fiori, utilizzata come rappresentazione del messaggio contro ogni forma di violenza.

? Cosa sapere La Rete Viola Adda Martesana riprende un video comunitario martedì nella piazza di Cassina.. L'iniziativa celebra dieci anni di attività e supporto in 28 comuni dell'area.. Martedì prossimo, dalle ore 10 alle 12, la piazza di Cassina ospiterà le riprese di un video di comunità che darà voce ai quasi dieci anni di attività della Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme ad associazioni e cittadini, prevede un gesto simbolico collettivo: riempire di fiori una grande rete con la forma di una farfalla per rappresentare il lavoro svolto sul territorio. Il progetto nasce da un percorso iniziato nei primi mesi dell’anno, quando lo staff della Rete ha lanciato dei questionari online.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassina, una farfalla di fiori basta alla violenza di genere Notizie correlate Leggi anche: Una situazione allarmante. Violenza di genere: basta! “Io come una farfalla”, l’identità di genere stasera in scenaArezzo, 27 febbraio 2026 – Oggi il Comune di Terranuova Bracciolini ospiterà al teatro auditorium Le Fornaci lo spettacolo teatrale “Io come una...